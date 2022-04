Konjunktursorgen bremsen Börsen - K+S glänzen

Die Sorge vor einem lang andauernden Krieg in der Ukraine hält die Börsen im Klammergriff. Dax und EuroStoxx50 lagen am Mittwochnachmittag je ein Prozent im Minus bei 13.989 Punkten sowie 3794 Stellen. Der russische Präsident Wladimir Putin sieht die Friedensverhandlungen mit der Ukraine in einer Sackgasse, während US-Präsident Joe Biden den...