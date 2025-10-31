Konka Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Konka Group stellte am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,95 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at