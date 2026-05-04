GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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04.05.2026 07:39:38
Konkretes Angebot liegt vor: Gamestop will 56 Milliarden Dollar für Ebay-Fusion zusammenkratzen
Die Nachricht am Wochenende war eine Überraschung: Der Videospiel-Händler Gamestop will sich den E-Commerce-Giganten Ebay einverleiben. Zum Wochenstart liegt nun auch ein konkretes Angebot vor: Gamestop will 125 Dollar pro Aktie bezahlen. Woher das Geld kommen soll, ist nicht ganz klar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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