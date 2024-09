Konkurrent erwägt Übernahme: Finanzinvestor will Milliarden in Intel stecken

Der einst weltweit führende Chiphersteller Intel steckt in einer Krise. Das bekommt Deutschland in Form der Verschiebung des geplanten Werks in Magdeburg zu spüren. Investoren sehen die Probleme bei Intel offenbar auch als Chance, sich mit Milliarden an dem Konzern zu beteiligen - oder ihn zu übernehmen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV