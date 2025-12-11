Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
11.12.2025 17:40:07
Konkurrenz für Apple Pay?: Volks- und Raiffeisenbanken starten Bezahldienst auf iPhone
Die EU zwingt Apple, seine iPhones für Alternativen zu Apple Pay zu öffnen. Die ersten Banken bieten nun eigene Bezahl-Apps an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|Meta poaches senior Apple designer to support AI glasses push (Financial Times)
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Apple-Aktie höher: Verzögerte Siri-KI - Apple setzt auf erfahrenen Google-Manager - Klage möglich wegem App Store-Regeln (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|EuGH: Apple darf wegen App-Store-Regeln in Niederlanden verklagt werden (Dow Jones)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 010,00
|0,62%
|Apple Inc.
|237,45
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.