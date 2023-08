Konkurrenz für Jeff Bezos: Auch Virgin Galactic fliegt jetzt Touristen ins All

Mit seinem zweiten kommerziellen Weltall-Fug bringt Virgin Galactic erstmals Touristen in sphärische Höhen. Rund 88 Kilometer über der Erde kommen ein 80-jähriger Olympia-Teilnehmer und ein Mutter-Tochter-Duo kurz in den Genuss der Schwerelosigkeit. Das Unternehmen will die Flüge nun monatlich anbieten. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel