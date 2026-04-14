Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.04.2026 15:54:57
Konkurrenz für Musks Starlink: Amazon bietet Milliardensumme für Satellitenfirma Globalstar
Amazon baut sein Engagement im Weltall aus. Mehr als elf Milliarden Dollar bietet der Konzern für die Übernahme der Satellitenfirma Globalstar. Damit will der Online-Händler den Druck auf Elon Musks Starlink erhöhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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