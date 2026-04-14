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Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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14.04.2026 15:54:57

Konkurrenz für Musks Starlink: Amazon bietet Milliardensumme für Satellitenfirma Globalstar

Amazon baut sein Engagement im Weltall aus. Mehr als elf Milliarden Dollar bietet der Konzern für die Übernahme der Satellitenfirma Globalstar. Damit will der Online-Händler den Druck auf Elon Musks Starlink erhöhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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