Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

Grab spreche mit GoTo über verschiedene Optionen, schrieb die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Freitag unter Berufung auf Insider. Dazu gehöre ein Übernahmeangebot in bar, in Aktien oder einer Kombination davon.

Die beiden Unternehmen beschränken sich nicht allein auf Fahrdienst-Vermittlungen. In den jeweiligen Apps können Nutzer auch Finanzgeschäfte abwickeln oder sich Restaurant-Gerichte und Lebensmittel liefern lassen. Damit drohe der Südostasien-Tochter von Delivery Hero verschärfter Wettbewerb, sagten Börsianer. Außerdem erschwere es den geplanten Verkauf dieser Sparte. Dies drückte die Aktien des deutschen Lebensmittel-Lieferanten zur Eröffnung 6,5 Prozent ins Minus.

Delivery Hero verhandelt nach eigenen Angaben derzeit über den Verkauf des Südostasien-Geschäfts seiner Tochter Foodpanda, nennt aber keine Details. Einem früheren Medienbericht zufolge hat Grab wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen abgewunken. Analysten sehen im chinesischen Konzern Meituan einen möglichen Käufer.

Die Uber-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 1,19 Prozent höher bei 70,76 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)