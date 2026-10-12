VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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12.10.2026 13:45:00
Konkurrenz für Steam Frame: Pimax kündigt kabellose PC-VR-Brille Crystal Pro an
Pro VR-Headset mit schwarzer Front, blauem Leuchtlogo und breitem Kopfband in einer schrägen Vorderansicht." />
Pimax‘ neue Highend-VR-Brille soll das Bild vom Rechner kabellos und ohne Videokomprimierung übertragen. Der Akku wandert zudem vom Headset in die Hosentasche.
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