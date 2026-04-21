Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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21.04.2026 03:22:07

Konkurrenz zu ChatGPT: Amazon pumpt fünf Milliarden Dollar in Claude

Mit Claude will Anthropic dem großen Rivalen OpenAI Konkurrenz machen. Nun kommt frisches Geld von Amazon. Derweil soll ein neues Modell des KI-Entwicklers zu mächtig für die Öffentlichkeit sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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