Konoike Transport öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Konoike Transport lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Konoike Transport 65,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,44 Prozent auf 89,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,03 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at