Konoike Transport präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Konoike Transport präsentierte in der am 16.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Das EPS lag bei -11,610 JPY. Ein Jahr zuvor waren -2,186 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,75 Milliarden JPY – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Konoike Transport 72,72 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 11,610 JPY sowie einem Umsatz von 75,37 Milliarden JPY gerechnet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 151,33 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 92,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Konoike Transport im vergangenen Geschäftsjahr 301,37 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Konoike Transport 292,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 128,33 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 298,34 Milliarden JPY taxiert.

