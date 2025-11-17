Konoike Transport: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Konoike Transport präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 65,94 JPY, nach 63,98 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 90,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at