|
15.05.2026 06:31:29
Konoike Transport stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Konoike Transport hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,49 Prozent auf 85,27 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 268,76 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 264,81 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 355,56 Milliarden JPY – ein Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Konoike Transport 344,99 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.