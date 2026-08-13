Konoike Transport stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Konoike Transport lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 72,05 JPY. Im letzten Jahr hatte Konoike Transport einen Gewinn von 87,17 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at