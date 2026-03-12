Konoshima Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Konoshima Chemical hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 36,55 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Konoshima Chemical einen Umsatz von 6,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at