12.12.2025 06:31:28
Konoshima Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Konoshima Chemical hat am 10.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Konoshima Chemical 27,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Konoshima Chemical 6,88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,92 Milliarden JPY umgesetzt worden.
