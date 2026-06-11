Konoshima Chemical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Konoshima Chemical präsentierte am 10.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63,36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 43,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Konoshima Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 203,79 JPY beziffert, während im Vorjahr 158,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Konoshima Chemical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,41 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at