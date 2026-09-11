Konoshima Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Konoshima Chemical hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 51,58 JPY. Im letzten Jahr hatte Konoshima Chemical einen Gewinn von 38,90 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 7,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at