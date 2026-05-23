Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
23.05.2026 19:11:15
Konsolidierung auf Liefermarkt?: Uber will Delivery Hero übernehmen
In Deutschland ist Delivery Hero nicht mehr aktiv, international jedoch ein Big Player. Das macht das Berliner Unternehmen für Uber interessant. Der Fahrdienstleister will seine Anteile weiter ausbauen und die alleinige Kontrolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
19:03
|Uber will Delivery Hero übernehmen (Spiegel Online)
|
22.05.26
|Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Uber prüft offenbar vollständige Übernahme (Dow Jones)
|
22.05.26
|Kreise: Uber prüft Optionen für Komplettübernahme von Delivery Hero (dpa-AFX)
|
22.05.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
18.05.26
|Delivery-Hero-Aktie klettert: Uber erhöht Einfluss mit weiterem Anteilskauf (dpa-AFX)
|
18.05.26
|Uber leaves door open to Delivery Hero takeover by increasing stake (Financial Times)
|
18.05.26
|Uber sichert sich Zugriff auf gut 25 Prozent an Delivery Hero (Dow Jones)
|
08.05.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)