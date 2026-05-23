Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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23.05.2026 19:11:15

Konsolidierung auf Liefermarkt?: Uber will Delivery Hero übernehmen

In Deutschland ist Delivery Hero nicht mehr aktiv, international jedoch ein Big Player. Das macht das Berliner Unternehmen für Uber interessant. Der Fahrdienstleister will seine Anteile weiter ausbauen und die alleinige Kontrolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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