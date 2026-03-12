Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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12.03.2026 17:09:00
Konsortium um Knill-Gruppe steigt bei Pankl Racing Systems ein
Ein Drittel der Anteile verbleibt im Eigentum des früheren KTM-Mehrheitseigentümers Pierer Industrie AG. Mit der neuen Eigentümerstruktur soll "der Weg für eine erfolgreiche Zukunft der Pankl Racing Systems AG geebnet" und so "die führende Position im High-Performance-Bereich" gefestigt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für den Abschluss der Transaktion ist noch die Zustimmung der zuständigen Behörden notwendig. Verkaufssumme wurde keine genannt.
Pankl Racing Systems hat seinen Sitz in Kapfenberg und beschäftigt weltweit rund 2.150 Mitarbeitende, davon über 1.500 in Österreich. Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 360 Mio. Euro.
cgh/bel
ISIN AT0000KTMI02 WEB http://www.pankl.com http://www.piererindustrie.at
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