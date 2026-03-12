Konsortium um Knill-Gruppe steigt bei Pankl Racing Systems ein

Der obersteirische Auto- und Flugzeugzulieferer Pankl Racing Systems hat neue Miteigentümer. Ein Konsortium aus dem steirischen Mischkonzern Knill-Gruppe, der Raiffeisen-Landesbank Steiermark und dem Private Equity Fonds Invest AG übernimmt zwei Drittel der Anteile von der Pierer Industrie AG, geht aus einer Aussendung hervor. Die Knill-Gruppe hält nach der Transaktion ein Drittel der Anteile, die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und die Invest AG jeweils ein Sechstel.

Ein Drittel der Anteile verbleibt im Eigentum des früheren KTM-Mehrheitseigentümers Pierer Industrie AG. Mit der neuen Eigentümerstruktur soll "der Weg für eine erfolgreiche Zukunft der Pankl Racing Systems AG geebnet" und so "die führende Position im High-Performance-Bereich" gefestigt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für den Abschluss der Transaktion ist noch die Zustimmung der zuständigen Behörden notwendig. Verkaufssumme wurde keine genannt.

Pankl Racing Systems hat seinen Sitz in Kapfenberg und beschäftigt weltweit rund 2.150 Mitarbeitende, davon über 1.500 in Österreich. Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 360 Mio. Euro.

cgh/bel

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