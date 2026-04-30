Konstant: Berichtssaison und Geldpolitik - 30.04.2026

Der Nahostkrieg scheint etwas in den Hintergrund getreten zu sein, auch wenn der Ölpreis noch stark von der blockierten Straße von Hormus beeinflusst wird. Die Berichtssaison und die Notenbanken schieben sich wieder in den Vordergrund des Interesses. Mani Schmid und Uli Kirstein über die Zinsentscheide, die erstmal verschoben wurden, und über Unternehmen, die mit guten und weniger guten Zahlen die Börse überzeugen konnten - oder auch nicht. Und dann, was ist eigentlich mit Gold los, müsste das nicht steigen und steigen, aber der Preis fällt und fällt. Die Vereinigten Arabischen treten aus der OPEC aus - ihre Pipeline führt um die Straße von Hormus herum, vielleicht ein Lichtblick für den Ölpreis?