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31.08.2026 13:43:39

Konstantelias-Ersatz: BVB-Sportchefs verpassen Pokalspiel

DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias hat die Suche nach einem möglichen Ersatz bei den Sportverantwortlichen von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) Vorrang vor dem DFB-Pokalspiel bei einem Hamburger Oberligisten. Sportchef Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book werden nicht mit in die Hansestadt reisen, sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Partie beim Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (HEBC).

"Sie werden hier bleiben und werden weiterhin fleißig arbeiten, weil es ist verdammt wenig Zeit. Diese Zeit werden sie hier nutzen. Wir werden schauen, was letzten Endes alles möglich ist. Wir haben einige Optionen, einige Alternativen. Aber das muss ja alles passen", betonte der Trainer. Das Transferfenster in Deutschland schließt offiziell nur 45 Minuten vor dem Anpfiff des Erstrundenduells am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL und Sky).

"Einige Eisen im Feuer"

"Wir haben einige Eisen im Feuer gehabt und müssen gucken, welches am besten geschmiedet werden kann", erklärte Kovac. Zu einer medial spekulierten Rückkehr von Jadon Sancho wollte sich der BVB-Trainer nicht äußern: "Wir kommentieren nichts. Das ergibt auch keinen Sinn. Ich bin mit der Mannschaft, wie wir sie im Moment haben, sehr zufrieden. Trotzdem sind wir nicht blauäugig, wir gucken und schauen, ob wir noch was dazu addieren können."

Zu einer möglichen Ausfallzeit von Konstantelias wollte sich der 54-Jährige ebenfalls nicht äußern. "Man kann dort keine Prognose abgeben. Es wäre jetzt total vermessen von mir zu sagen, dann und dann. Das kann und möchte ich auch nicht sagen", erklärte Kovac. Konstantelias selbst sei gefasst, enttäuscht und emotional. "Er wird stärker wiederkommen, davon ist er und sind wir überzeugt", sagte sein Trainer und sprach von einem "Schock" für alle.

Konstantelias ist erst im Sommer von PAOK Saloniki gekommen. Beim 2:0-Sieg der Borussia gegen den Hamburger SV am Wochenende zog sich der Grieche einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und fällt mehrere Monate aus./jgl/DP/stk

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