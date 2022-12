"Konstruktive Gespräche": Lufthansa treibt Übernahme von Ita Airways voran

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Ita Airways ist aus der zahlungsunfähigen Alitalia hervorgegangen und befindet sich derzeit zu 100 Prozent im Besitz des italienischen Staates. Die Lufthansa ist an einer Privatisierung der Fluglinie interessiert und arbeitet an der Übernahme. Offen ist jedoch, wie viele Anteile an die deutsche Airline gehen könnten.