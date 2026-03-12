Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|
12.03.2026 07:25:03
Konsultationsverfahren bei Bichsel abgeschlossen
|
Galenica AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Am 24. Februar 2026 hatte Galenica informiert, die pharmazeutische Produktion ihrer Tochtergesellschaft Bichsel per Ende 2026 aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben zu wollen und das Geschäft auf Home-Care-Dienstleistungen zu fokussieren. Bichsel hat das im Zuge dieser Ankündigung eröffnete Konsultationsverfahren nun abgeschlossen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben die von der Mitarbeitendenvertretung eingereichten Vorschläge im Rahmen der Konsultation sorgfältig geprüft. Das Verfahren hat jedoch bestätigt, dass die Produktion seit Jahren defizitär ist und sich die bestehenden Anlagen sowie Gebäude trotz kontinuierlichen Investitionen in den vergangenen Jahren nicht aufrechterhalten lassen. So ist in keinem Szenario ein wirtschaftlich tragfähiger Weiterbetrieb möglich. Der Verwaltungsrat hat daher entschieden, die Produktionssparte per Ende 2026 zu schliessen.
Gut ausgebauter Sozialplan
Der ursprünglich erwartete Stellenabbau von 170 Stellen kann leicht um 18 Stellen reduziert werden und betrifft neu 152 Stellen. Darüber hinaus wird in den kommenden Wochen evaluiert, wie viele Mitarbeitende innerhalb des Galenica-Netzwerks weiterbeschäftigt werden können. Die Mitarbeitenden werden in den kommenden Tagen über ihre persönliche Situation informiert. Alle betroffenen Mitarbeitenden werden mit einem gut ausgebauten Sozialplan unterstützt. Dieser berücksichtigt unter anderem Alter und Dienstjahre und sieht eine Härtefallregelung vor. Zudem werden die betroffenen Mitarbeitenden bei der beruflichen Weiterorientierung begleitet. Die konstruktiven Vorschläge der Mitarbeitendenvertretung sind in den Sozialplan eingeflossen und haben massgeblich zu dessen Ausgestaltung beigetragen.
Unterstützung der Kunden
Bichsel steht in engem Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden und begleitet sie in der Übergangsphase sowie der Suche nach alternativen Lieferanten. Die Produktion wird bis Mitte Jahr so weitergeführt und geplant, dass Bichsel die Kundinnen und Kunden bis voraussichtlich Ende Jahr mit den wichtigsten Produkten beliefern kann. Der Bereich der Magistralrezepturen wird durch das Galenica-Unternehmen Laboratoire Golaz in Lausanne übernommen. Diese Produkte sind insbesondere für Ärzte und deren Patientinnen wichtig und werden über Apotheken vertrieben.
