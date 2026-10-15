US-Einzelhandel 15.10.2026 14:40:39

Konsum in den USA robust: Einzelhandelsumsätze schlagen die Erwartungen

Konsum in den USA robust: Einzelhandelsumsätze schlagen die Erwartungen

Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September stärker gestiegen als erwartet.

Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im August waren die Erlöse um 1,2 Prozent gestiegen.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugen stiegen die Einzelhandelserlöse im September um 0,9 Prozent. Hier war nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet worden.

/jha/mis

WASHINGTON (dpa-AFX)

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