Konsumklima in Deutschland hellt sich auf niedrigem Niveau weiter auf

Der von der GfK für Januar erhobene Konsumklimaindikator stieg auf minus 37,8 (Dezember: minus 40,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 38,0 prognostiziert. Der dritte Anstieg in Folge beruhte laut GfK auf einer unerwartet günstigen Entwicklung der Energiepreise und den Entlastungspaketen der Bundesregierung zur Dämpfung der Energiekosten. "Dennoch kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Erholung des Konsumklimas, wie wir sie derzeit sehen, steht noch auf wackeligen Füßen", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Bereits zum dritten Mal in Folge legte die Einkommenserwartung zu. Mit einem Plus von 10,9 Zählern klettert der Einkommensindikator auf minus 43,4 Punkte. Grund ist die moderatere Entwicklung der Energiepreise. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres beträgt das Minus jedoch immer noch gut 50 Punkte. Zusätzlich bestärken die ersten Tarifabschlüsse für 2023 die Konsumenten in der Hoffnung, dass die zu erwartenden Kaufkraftverluste nicht ganz so heftig ausfallen dürften wie befürchtet.

Nachdem die Anschaffungsneigung von Herbst 2021 bis Herbst 2022 einen dauerhaft fallenden Trend aufwies, scheint sie sich nun zu stabilisieren. Der Indikator gewinnt 2,3 Zähler hinzu und liegt nun bei minus 16,3 Punkten auf. Im Vorjahresvergleich reduziert sich das Minus auf 17,1 Punkte.

Ähnlich den Einkommensaussichten lässt auch die Konjunkturerwartung ihre Tiefststände nach und nach hinter sich. Zum zweiten Mal in Folge legt der Indikator zu. Aktuell gewinnt er 7,6 Zähler und steigt damit auf minus 10,3 Punkte. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres beträgt der Rückstand 27,4 Punkte.

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)