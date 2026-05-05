Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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05.05.2026 09:08:38
Konsumkredite legen zu - Autofinanzierung besonders gefragt
FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Für Konsum auf Pump haben sich Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr mehr Kredite besorgt als ein Jahr zuvor. Auf 59,9 Milliarden Euro summierte sich das Neugeschäft der Kreditbanken in der Konsumfinanzierung, wie aus den Jahreszahlen des Bankenfachverbandes hervorgeht. Dies war eine Steigerung um zwei Prozent im Vergleich zu 2024.
Besonders gefragt: Autofinanzierungen. Nach Angaben des Verbandes wurden im vergangenen Jahr etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge hierzulande per Kredit finanziert, sowohl für private als auch für gewerbliche Nutzung.
Die Investitionen von Unternehmen entwickelten sich insgesamt jedoch verhalten. Neue Kredite im Volumen von 13,9 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeutete binnen Jahresfrist ein Plus von gerade einmal 0,6 Prozent.
"Die schwache Investitionsdynamik ist kein Finanzierungsproblem, sondern ein Struktur- und Planbarkeitsproblem", sagt der Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Jens Loa. "Unternehmen investieren, wenn Absatz, Kosten und Regulierung kalkulierbar sind - nicht allein, wenn Finanzierung verfügbar ist."
Insgesamt vergaben die seinerzeit noch 48 Verbandsmitglieder im vergangenen Jahr neue Kredite im Volumen von 146,7 Milliarden Euro und damit 1,4 Prozent mehr als 2024. Ende Dezember 2025 hatten die Institute 240,6 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen./ben/DP/stk
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