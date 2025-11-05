Kontoor Brands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kontoor Brands hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontoor Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 853,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 670,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at