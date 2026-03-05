Kontoor Brands öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kontoor Brands lud am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 699,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,05 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kontoor Brands 4,36 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

