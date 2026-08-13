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13.08.2026 06:31:29
Kontoor Brands präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kontoor Brands hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 584,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 658,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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