Kontoor Brands Aktie
WKN DE: A2PJSK / ISIN: US50050N1037
|
03.03.2026 17:15:34
Kontoor Brands Shares Jump 15% On Q4 Revenue Growth
(RTTNews) - Kontoor Brands, Inc. (KTB) shares surged 14.86 percent to $74.45, up $9.63 on Tuesday, after the company reported robust fourth-quarter revenue growth despite a decline in full-year net income.
The stock is currently trading at $77.05, compared with a previous close of $64.82. It opened at $71.88 and has traded between $70.91 and $79.75 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 0.63 million shares, compared with an average volume of 0.78 million shares.
For the fourth quarter, net revenues rose 46 percent to $1.02 billion, while net income increased to $73.8 million, or $1.31 per share, from $64.0 million, or $1.14 per share, a year earlier. For full year 2025, net income declined to $227.5 million, or $4.05 per share, from $245.8 million, or $4.36 per share. The stock has traded in a 52-week range of $50.00 to $87.00.
