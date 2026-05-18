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18.05.2026 06:31:29
Kontrol Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kontrol Energy gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontrol Energy -0,020 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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