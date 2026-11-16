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16.11.2026 06:31:29
Kontrol Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kontrol Energy hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontrol Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,8 Millionen CAD im Vergleich zu 1,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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