Kontrol Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kontrol Energy veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontrol Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at