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11.10.2026 17:13:38
Kontrollen gegen Schwarzarbeit in mehreren Bundesländern
KIEL/WIESBADEN (dpa-AFX) - In mehreren Bundesländern laufen seit mehreren Tagen Kontrollen im Zusammenhang mit Schwarzarbeit. Wie eine BKA-Sprecherin mitteilte, handele es sich dabei nicht um Durchsuchungen. Das BKA koordiniere die Maßnahmen, die Durchführung liege in der Zuständigkeit der Länder.
Kontrollmaßnahmen soll es der Sprecherin zufolge in Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gegeben haben. Ob es in diesem Zusammenhang Festnahmen oder Anzeigen gab, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Verantwortung liege im Bereich der Länder.
Ein Sprecher der Landespolizei in Schleswig-Holstein hatte zuvor gesagt, in Kiel hätten mehrere Beamte von Zoll und Polizei nachts eine Gaststätte durchsucht. Die Gaststätte liegt demnach direkt auf einer bekannten Partymeile im Zentrum der Landeshauptstadt. Inwieweit es einen Zusammenhang zwischen der Durchsuchung und der Kontrollaktion gibt, blieb zunächst unklar./mgn/DP/he
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