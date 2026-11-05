Kontron-Aktie deutlich schwächer: Leichtes Minus, aber 2026er-Prognose bestätigt

Das Unternehmen begründet dies auch mit der Speicherchipkrise: Diese habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Diese sollen überwiegend im vierten Quartal an die Kunden gehen. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen.

Für Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies hat der Spezialist für das Internet der Dinge und eingebettete Computersysteme ein weiteres enttäuschendes Quartal hinter sich. Immerhin sei die Umstrukturierung der Tochter Greentec weitgehend beendet.

Der Umbau im Geschäft mit der Umwelttechnologie sei wie geplant abgeschlossen worden, teilte Kontron weiter mit. Das Programm sah auch den Abbau von 500 Stellen vor. Erste positive Effekte habe es bereits im dritten Jahresviertel gegeben, hieß es. Die Einsparungen von jährlich mehr als 30 Millionen Euro sollen ab 2027 vollständig sichtbar werden.

In den ersten neun Monaten gingen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurück, wenn man die verkauften Geschäftsteile und das Com-Geschäft beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Personalabbau um knapp acht Prozent auf 151 Millionen Euro. Der Überschuss sank wegen der Sonderkosten hingegen auf 52,7 Millionen Euro, das war weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes.

Für das laufende Jahr peilt die Kontron-Spitze weiter einen Umsatz im Bereich des Vorjahreswertes von 1,6 Milliarden Euro an. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau 225 Millionen Euro erreichen.

Das Unternehmen erwartet in den nächsten Jahren aufgrund der Synergieeffekte mit dem Großaktionär Ennoconn und den Einsparungen bei Greentec einen zusätzlichen Ergebnisbetrag von 70 Millionen Euro jährlich. Die taiwanesische Foxconn-Tochter Ennoconn Corporation hält nach Abschluss ihres Pflichtangebots im August gut 48 Prozent der Anteile.

So reagiert die Kontron-Aktie

Kontron hat mit seinen Quartalszahlen am Donnerstag die Anleger nicht überzeugt. Der Technologiekonzern hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach von einem weiteren Quartal, das nicht überzeuge. Die Aktien weiteten ihr Minus zeitweise auf fast neun Prozent aus und erreichten mit 18,60 Euro ihren niedrigsten Stand seit März. Zuletzt war der Abschlag dann noch 6,2 Prozent groß.

Ein Händler erwähnte zwar positiv, dass Kontron eine gute Profitabilität und starke Auftragsbücher unter Beweis gestellt habe, doch der Umsatz liege leicht unter dem Vorjahreswert und auch die Barmittelumwandlung sei schlecht. Laut Comtesse bestätigte sich im dritten Quartal die schwache Entwicklung aus dem ersten Halbjahr. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten noch unter dem saisonal gedämpften zweiten Quartal gelegen.

Der Jefferies-Fachmann geht davon aus, dass das bestätigte Ziel, im Gesamtjahr ein berichtetes Ebitda von 200 Millionen Euro zu erzielen, jetzt ambitioniert wirkt. Dafür führte er als Grund auf, dass aus einem VW-Auftrag keine nennenswerte Entschädigung für ausgebliebene Wallbox-Absatzmengen in Aussicht stehe. Die Unternehmensleitung sehe nun die Notwendigkeit, eine Wertminderung von 25 Millionen Euro auf den ursprünglichen VW-Vertrag vorzunehmen. Hierfür gebe es aber noch keinen konkreten Zeitpunkt.

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LINZ (dpa-AFX)