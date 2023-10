Kontron-Aktie freundlich: Kontron plant Übernahme von Bsquare - Bsquare-Aktie vorbörslich mit Kurssprung

Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den US-Softwarespezialisten BSquare kaufen.

Für jede ausstehende Stammaktie werden dabei 1,90 US-Dollar geboten, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Der Eigenkapitalwert von BSquare entspreche damit rund 38 Millionen Dollar.

Mit einem Teil der Aktionäre sei gemeinsam mit Vorständen und leitenden Angestellten der Amerikaner eine Vereinbarung über die Andienung von rund 17 Prozent der im Umlauf befindlichen Papiere geschlossen worden. Im Falle einer erfolgreichen Übernahme sollen auch die zunächst nicht angedienten Papiere im Zuge einer Verschmelzung erworben werden. Die Börsennotierung von Bsquare würde dann eingestellt werden. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet Kontron zum Jahresende 2023.

Die Bsquare-Aktie springt im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise um 44,35 Prozent auf 1,79 US-Dollar an. Die Kontron-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,53 Prozent im Plus bei 19,00 Euro.

SEATTLE/LINZ (dpa-AFX)