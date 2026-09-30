Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|CTO-Berufung
|
30.09.2026 16:03:39
Kontron-Aktie freundlich: Millionen-Zahlung treibt Aktienkurs nach oben
Nach einem Sprung bis auf 20,84 Euro behaupteten sie zuletzt mit 20,74 Euro ein Plus von 2,5 Prozent. Damit beschleunigten sie ihre Erholung vom jüngst erreichten tiefsten Stand seit Mitte April.
Der Technologiekonzern meldete eine Zahlung von 126 Millionen Euro seines Geschäftspartners congatec, welche die finanzielle Basis des Unternehmens stärke und zusätzlichen Spielraum für ein weiteres Wachstum gebe. Man werde wieder gezielt strategische Zukäufe prüfen, hieß es. Zudem gab Kontron die Berufung von Martin Rausch als Technik-Chef (CTO) in den Vorstand bekannt. Rausch verfüge über eine langjährige Branchen- und Managementerfahrung und habe bereits in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers, General Electric (GE Aerospace (ex General Electric)) und TGW gearbeitet.
/gl/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Kontron-Aktie freundlich: Millionen-Zahlung treibt Aktienkurs nach oben (dpa-AFX)
|
30.09.26
|EQS-News: EUR 126 Million Cash Inflow at Kontron and New CTO (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-News: EUR 126 Mio. Mittelzufluss bei Kontron und neuer CTO (EQS Group)
Analysen zu Kontron
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|21,06
|2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.