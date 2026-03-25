Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Nach Kursrutsch
25.03.2026 15:27:39
Kontron-Aktie klettert deutlich: Aktienrückkauf kommt
So sollen bis zu 2,9 Millionen eigene Aktien für höchstens 50 Millionen Euro erworben werden, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Linz mitteilte. Hintergrund sei der aktuelle Aktienkurs, der aus Sicht des Vorstands ein sehr attraktives Niveau darstelle. Kontron hatte einen solchen Schritt bereits in Aussicht gestellt in Reaktion auf einen scharfen Kursrutsch der Papiere vergangene Woche Donnerstag. Da war der Kurs ohne ersichtlichen Grund im Tief um bis zu nahezu ein Viertel abgestürzt. Im laufenden Jahr hat das Papier bis dato fast 13 Prozent an Wert eingebüßt.
Im Mittwoch geht es via XETRA zeitweise 6,57 Prozent nach oben auf 20,60 Euro.
LINZ (dpa-AFX)
