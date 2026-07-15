Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Rahmenvertrag verlängert 15.07.2026 17:51:00

Kontron-Aktie stabil: 100-Millionen-Euro-Auftrag im Bahnsektor

Kontron-Aktie stabil: 100-Millionen-Euro-Auftrag im Bahnsektor

Der oberösterreichische Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag im Wert von 100 Mio. Euro von einem europäischen Bahnbetreiber bekommen.

Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron Transportation habe einen bestehenden Rahmenvertrag mit dem Kunden verlängert und übernehme Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040. Wer der Kunde ist, wurde nicht näher genannt.

Via XETRA stieg die Kontron-Aktie letztlich 0,09 Prozent auf 23,00 Euro.

APA

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Bildquelle: Kontron AG

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