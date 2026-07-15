Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Rahmenvertrag verlängert
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15.07.2026 17:51:00
Kontron-Aktie stabil: 100-Millionen-Euro-Auftrag im Bahnsektor
Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron Transportation habe einen bestehenden Rahmenvertrag mit dem Kunden verlängert und übernehme Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040. Wer der Kunde ist, wurde nicht näher genannt.
Via XETRA stieg die Kontron-Aktie letztlich 0,09 Prozent auf 23,00 Euro.
APA
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Bildquelle: Kontron AG