Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kursziel gesenkt
|
04.08.2026 16:19:39
Kontron-Aktie unter Druck: Oddo BHF streicht Kaufempfehlung
Die Papiere des Technologieunternehmens fielen via XETRA zuletzt um 3,2 Prozent auf 20,58 Euro und waren so das Schlusslicht im moderat steigenden Nebenwerteindex SDAX. Mittlerweile notieren die Anteilsscheine von Kontron auf dem Niveau von Ende April.
Oddo hatte die Kontron-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23,50 Euro gesenkt. Dies ist das niedrigste Ziel aller zehn von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten.
Die Analysten von Oddo gehen davon aus, dass die am Donnerstag anstehenden Zahlen für das zweite Quartal schlechter ausfallen werden als die für das erste Jahresviertel. Dies dürfte den Druck auf die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr weiter erhöhen. Die Experten verwiesen auf die Auswirkungen der geopolitischen Lage auf den Auftragseingang und rechnen mit der Verbuchung von Restrukturierungskosten.
/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Kontron AG
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