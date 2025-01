Kontron-Anleger greifen zu_ Kontron erwartet 2025 Umsatz zwischen 1,9 und 2,0 Milliarden Euro

Für 2025 werde ein deutliches Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 1,9 Milliarden bis 2,0 Milliarden Euro erwartet, wie das Unternehmen am Dienstag überraschend mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll noch stärker wachsen: auf mindestens 220 Millionen Euro. Analysten haben auf ihren Zetteln im Schnitt Erlöse von 1,9 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 227 Millionen Euro. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von leicht durchwachsenem Ausblick und Eckdaten für 2024.

Ersten Berechnungen zufolge habe Kontron die Prognose für 2024 erreicht, teilte der Anbieter von IoT-Lösungen weiter mit. Das operative Ergebnis dürfte den Vorjahreswert um über 50 Prozent übertreffen und damit über der Prognose von 190 Millionen Euro liegen. Der Umsatz sollte bei mehr als 1,7 Milliarden Euro herauskommen und damit mehr als 40 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Der Auftragsbestand sei deutlich gestiegen.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 will das Unternehmen am 27. März veröffentlichen. Kontron-Aktien im Aufwind/h2> < Bei Kontron greifen die Anleger am Dienstag nach vorgelegten Eckdaten und Aussagen zum Ausblick vorbörslich zu. Am Vortag waren die Papiere des Technologieunternehmens schon über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt und nun könnten sie mit Kursen nahe 19 Euro die 21-Tage-Linie testen, die einen beliebten kurzfristigen Chartindikator abbildet. Im Tradegate-Handel zog der Kurs zuletzt um 2,9 Prozent auf 18,94 Euro an.

Nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr will Kontron den Umsatz im neuen Jahr aus eigener Kraft auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro steigern. Börsianer sahen darin eine positive Überraschung in einem gemischten Gesamtbild des Ausblicks, der auf Ebene des operativen Gewinns etwas unter den Erwartungen liege. 2024 hatte der Betriebsgewinn (Ebitda) nach ersten Berechnungen das Unternehmensziel von 190 Millionen Euro übertroffen. Das Abschneiden wurde hier von einem Händler als erwartungsgemäß kommentiert.

LINZ (dpa-AFX)