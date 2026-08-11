Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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11.08.2026 05:46:00
Kontron gehört nun fast zur Hälfte Foxconn
Embedded-Spezialist Kontron (Gericom, S&T) bleibt eigenständig. Das schwache Foxconn-Pflichtangebot gibt den Taiwanern nur gut 48% der Aktien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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