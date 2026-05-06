Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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06.05.2026 20:54:38

Kontron: größter Aktionär erwägt Übernahmeangebot für 23,50 Euro je Aktie

LINZ (dpa-AFX) - Das österreichische Technologieunternehmen Kontron steht vor einer möglichen Übernahme durch seinen größten Aktionär. Ennoconn habe darüber informiert, dass sein Verwaltungsrat das Überschreiten der 30-Prozent-Beteiligungsschwelle genehmigt habe, teilte das SDax-Unternehmen (SDAX) am Mittwochabend mit. Damit würde die Pflicht zur Vorlage eines Übernahmeangebots ausgelöst. Die Ermächtigung sei unter anderem vor dem Hintergrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms von Kontron erteilt worden, hieß es weiter. Dadurch nähere sich Ennoconn der Schwelle von 30 Prozent.

Sollte die Pflicht zur Vorlage eines Übernahmeangebots ausgelöst werden, erwäge Ennoconn je Aktie 23,50 Euro anzubieten. Der Xetra-Schlusskurs lag am Mittwoch bei 22,96 Euro. Im nachbörslichen Handel wurden zuletzt 23,36 Euro gezahlt./he/edh

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