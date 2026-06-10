Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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10.06.2026 19:08:00
Kontron - Großaktionär stellt Pflichtangebot zu Erwerb aller Aktien
Der größte Aktionär des oberösterreichischen und in Frankfurt börsennotierten Technologiekonzerns Kontron (früher: S&T), die Ennoconn Corporation, stellt allen Aktionären ein Pflichtangebot zum Erwerb ihrer Aktien. Grund dafür ist, dass Ennoconn die Schwelle von 30 Prozent der Stimmrechte von Kontron überschritten hat, teilte Kontron am Mittwochabend mit. Der Angebotspreis soll bei 23,5 Euro je Aktie in bar liegen.
phs
ISIN AT0000A0E9W5 WEB https://group.kontron.com/
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