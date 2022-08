Kontron hat erhebliche Teile des IT-Service an Vinci verkauft

Die Linzer Kontron AG (ehemals S&T) hat erhebliche Teile des IT-Services-Geschäfts an die Vinci Energies S.A. verkauft, entsprechende Verträge wurden heute laut Kontron unterzeichnet. Die Käuferin gehört zum börsennotierten französischen Konzern Vinci. "Mit dem Verkauf folgt Kontron der Wachstumsstrategie im Technologiebereich rund um das Internet der Dinge (IoT)", so Kontron.

Der Umsatz der verkauften Einheiten entspreche einem abgehenden Erlös von 338 Mio. Euro bei einer Profitabilität von 41 Mio. EBITDA im Geschäftsjahr 2021. "Der Transaktionspreis beläuft sich auf ca. 400 Mio. Euro ausgehend von der erwarteten Nettoliquidität bei Abschluss der Transaktion", so Kontron am Mittwoch in einer Aussendung. Die Durchführung der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

CFO Richard Neuwirth sowie Michael Jeske, COO der Kontron AG, werden im Zuge der Transaktion aus dem Vorstand ausscheiden. Clemens Billek wird die CFO Funktion von Neuwirth übernehmen.

Die Guidance der Kontron AG für 2022 bleibe unverändert und betrage für die fortgeführten Bereiche 1,12 Mrd. Umsatz bei einem EBITDA von mehr als 10 Prozent.

stf/tpo

ISIN DE0006053952 WEB http://de.kontron.com/