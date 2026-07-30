Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Pflichtübernahmeangebot
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30.07.2026 16:59:00
Kontron: Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot - Aktie fester
Kontron hatte von der Annahme des Pflichtgebots abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheißen. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen und der Gebotspreis enthalte "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie".
Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.
Die Kontron-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,42 Prozent höher bei 23,66 Euro.
/mis/he
LINZ (dpa-AFX)
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