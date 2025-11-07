Kontron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kontron hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,390 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 400,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at