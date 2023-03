Kontron startet nach IT-Services-Verkauf durch

Der börsennotierte Linzer Technologiekonzern Kontron AG (ehemals S&T) startet seit Jahresbeginn mit neuer Struktur durch. Nach dem Verkauf der IT-Services soll sich die Profitabilität noch deutlicher verbessern als Jahresbeginn prognostiziert. Für 2023 wird nun ein Nettogewinn von rund 66 Mio. Euro in Aussicht gestellt - um 10 Prozent mehr als im Jänner erwartet, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 soll die Dividende von 35 Cent auf 1 Euro je Aktie spürbar angehoben werden.

Dank des Verkaufs seines IT-Servicegeschäfts erhöhte Kontron seinen Nettogewinn 2022 von 48,3 Mio. auf 232,5 Mio. Euro. Im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn bereinigt um Sondereffekte 55,5 Mio. Euro.

Das abgelaufene Geschäftsjahr bezeichnet das Unternehmen, das im SDAX der Deutschen Börse gelistet ist und weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 21 Ländern beschäftigt, als "Schlüsseljahr in der Geschichte von Kontron". Die umgesetzte strategische Neuausrichtung und Fokussierung auf den Bereich Internet of Things (Internet der Dinge, IoT) schlage sich in den Zahlen nieder.

"In Zukunft werden wir uns vermehrt auf die Steigerung der Profitabilität fokussieren und Umsätze mit niedrigen Margen reduzieren", erklärte Kontron-Chef Hannes Niederhauser. Für 2023 gehe Kontron weiterhin von einem organischen Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro aus. Im nach der Neuaufstellung fortgeführten Geschäft erzielte der Konzern 2022 Verkaufserlöse in Höhe von 1,1 Mrd. Euro.

Insgesamt stieg der Umsatz 2022 gegenüber dem Jahr davor um 10,6 Prozent auf 1,48 Mrd. Euro - 387,4 Mio. Euro davon entfielen auf die verkauften IT-Servicegesellschaften.

Vom Nettogewinn in Höhe von 232,5 Mio. Euro waren - operativ vor Sondereffekten - 55,5 Mio. Euro dem fortgeführten Geschäft zuzurechnen und rund 26,3 Mio. Euro den verkauften Gesellschaften. Der Gewinn aus dem IT-Services-Verkauf und weiterer Sondereffekte lag den Konzernangaben zufolge insgesamt bei zusätzlichen 150,7 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2021 habe der Nettogewinn 29,8 Mio. Euro (aus fortgeführten Bereichen) und 18,5 Mio. Euro (aus den veräußerten Aktivitäten), somit in Summe 48,3 Mio. Euro betragen.

Als Barbestand per Ende 2022 weist das Unternehmen 437,8 Mio. Euro aus. Weitere rund 138 Mio. Euro für die IT-Servicegesellschaften seien noch offen - 80,3 Mio. Euro sollen voraussichtlich noch im ersten Quartal 2023 eingehen.

Die liquiden Mittel will Kontron "für weiteres organisches Wachstum sowie strategische Akquisitionen im IoT-Bereich" nutzen. Ein Teil des Verkaufserlöses soll an die Aktionäre gehen - neben dem im Februar 2023 gestarteten Aktienrückkaufprogramm werde der Hauptversammlung die oben genannte, kräftige Anhebung der Dividende zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

"Unseren hohen Liquiditätsbestand werden wir bereits 2023 nutzen, um wesentliche Akquisitionen aus unserer Pipeline durchzuführen", kündigte Niederhauser an. Bis 2025 soll der Umsatz auf 2 Mrd. Euro zulegen - "und dies bei deutlich erhöhter Profitabilität".

Seit Jahresbeginn konzentriere die Kontron AG ihre Tätigkeit voll auf den IoT-Markt, der über 15 Prozent pro Jahr wachse. Das Unternehmen habe bereits in den Vorjahren im Produktbereich Industrial IoT (IIoT) die Mehrheit der Erträge erzielt und gehört in diesem fragmentierten Markt laut Eigenangaben zu den drei größten Anbietern weltweit. Der Auftragsbestand in den IoT-Bereichen erhöhte sich 2022 von 1,16 auf 1,46 Mrd. Euro.

kre/cri

ISIN DE0006053952 WEB http://www.snt.at